HopToDesk a commencé avec le besoin d'un logiciel de contrôle à distance multiplateforme hautement sécurisé et facile à utiliser. Depuis plus d'une décennie, l'industrie a été dominée principalement par quelques solutions : des fournisseurs plus coûteux qui surveillent et suivent leurs utilisateurs tout en faisant la distinction entre l'utilisation personnelle et professionnelle, ou des produits gratuits qui sont souvent difficiles à utiliser car ils peuvent nécessiter un manuel configuration du routeur fonctionne correctement et manque souvent de prise en charge pour diverses plates-formes.

Nous nous efforçons de fournir une meilleure solution en proposant un produit qui permet un cryptage de bout en bout par défaut entre tous les appareils connectés et ne peut donc pas surveiller l'activité des utilisateurs ou faire la distinction entre l'utilisation personnelle et professionnelle. De plus, HopToDesk prend en charge tous les principaux systèmes d'exploitation de bureau et mobiles, est facile à utiliser, open source et disponible dans plus de 20 langues.

HopToDesk est entièrement gratuit pour une utilisation personnelle et professionnelle dans le cadre d'une politique d'utilisation équitable. À l'avenir, nous pourrions implémenter un modèle de tarification freemium pour une utilisation intensive, une capacité de réseau cloud privé, une image de marque personnalisée ou des solutions d'entreprise. HopToDesk est une société américaine basée aux États-Unis.